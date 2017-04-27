6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
27.04.2017 16:07

В парке "Загородный" Владимира состоится «Пушистый кросс»
Первого мая в парке "Загородный" Владимира состоится «Пушистый кросс». Это спортивная благотворительная акция для бегунов и их домашних любимцев. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать небольшой взнос и пробежаться вместе с четвероногим другом по живописным аллеям и дорожкам парка. Победители кросса будут награждены «почетной лапой бегуна» и памятным подарком. Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным животным, оказавшимся в трудной ситуации. Начало в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт