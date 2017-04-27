В парке "Загородный" Владимира состоится «Пушистый кросс»

Первого мая в парке "Загородный" Владимира состоится «Пушистый кросс». Это спортивная благотворительная акция для бегунов и их домашних любимцев. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать небольшой взнос и пробежаться вместе с четвероногим другом по живописным аллеям и дорожкам парка. Победители кросса будут награждены «почетной лапой бегуна» и памятным подарком. Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным животным, оказавшимся в трудной ситуации. Начало в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей