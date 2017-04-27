Прожиточный минимум в регионе немного подрос

Во Владимирской области установлен прожиточный минимум за первый квартал 2017 года. Его размер на душу населения составляет 9266 рублей, для трудоспособного населения - 10070 рублей, для пенсионеров – 7806 рублей, для детей – 9242 рубля.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

Автор: Владимирская служба новостей