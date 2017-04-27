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Новости
27.04.2017 12:23

Похитила и продала иконы за бесценок
В Муроме перед судом предстанет работница одного из коммерческих предприятий города. По данным следствия, три года назад женщина устроилась кладовщицей в одну из организаций. С мая по декабрь 2016-го года со склада она похищала иконы и киоты. Всего она украла 31 иконную доску и 27 икон. Похищенное она продавала за бесценок. Вырученные деньги тратила на личные нужды. Теперь ей может грозить лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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