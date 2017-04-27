Похитила и продала иконы за бесценок

В Муроме перед судом предстанет работница одного из коммерческих предприятий города. По данным следствия, три года назад женщина устроилась кладовщицей в одну из организаций. С мая по декабрь 2016-го года со склада она похищала иконы и киоты. Всего она украла 31 иконную доску и 27 икон. Похищенное она продавала за бесценок. Вырученные деньги тратила на личные нужды. Теперь ей может грозить лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей