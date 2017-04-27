Ситуация с неплатежами за электроэнергию во Владимирской области остается напряженной

Ситуация с неплатежами за электроэнергию во Владимирской области остается напряженной. По данным пресс-службы компании «Владимирэнергосбыт» , если на начало 2017 года долг со стороны потребителей из числа физических и юридических лиц составлял 2 миллиарда 969 миллионов 150 тысяч рублей, то сейчас задолженность выросла ещё примерно на 190 миллионов и составляет 3 миллиарда 156 миллионов 820 тысяч рублей.

«Лидером» среди крупных потребителей является ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ», долг которого 193 миллиона 181 тысяча рублей. Продолжает наращивать свои долги ОАО «Муромтепловоз» (в конце первого квартала он вырос до 81 миллиона 310 тысяч рублей). Вносят свою лепту в задолженность и МУП «Лакинская мануфактура», имеющее долг в 32 миллиона 10 тысяч рублей, и «Вязниковский льняной комбинат» с 12 миллионами 328 тысячами рублей.

Что касается предприятий ЖКХ, то здесь на первых местах: МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» с долгом 88 миллионов 518 тысяч рублей, ОАО «Александровские коммунальные системы» - 87 миллионов 924 тысячи рублей, муромский МУП «Водоканал» - 75 миллионов 797 тысяч рублей, струнинское ОАО «СТВК» - 32 миллиона 241 тысяча рублей. И очередные должники – ООО «ВладимирТеплогаз», накопивший за небольшой срок в 2 месяца большую задолженность в размере 71 миллиона 525 тысяч рублей, и ООО «Вязники Энергия» с долгом в 21 миллион 128 тысяч рублей.

Долгое время не погашают задолженность потребители-исполнители коммунальных услуг. Сроки задолженности некоторых из них больше года. Среди таких должников МУП «Теплоремсервис Гороховецкого района», его долг - 8 миллионов 54 тысячи рублей, ООО «Жилцентр» (Гороховецкий район) - 2 миллиона 932 тысячи рублей, ООО УК «Коммунальщик» (г. Струнино) - 2 миллиона 169 тысяч рублей, ООО «ЖКО» (г. Карабаново) - 4 миллиона 410 тысяч рублей, ООО «Жилтрест» (Александровский район) - 1 миллион 454 тысячи рублей.

Большой долг на сегодняшний день сложился у администрации Гороховецкого района. Он составляет 9 миллионов 88 тысяч рублей. Более 4 миллионов не оплачено за потребленную электроэнергию администрацией МО «Куприяновское» (Гороховецкий район).

Потребители-физические лица также увеличили свою задолженность перед ПАО «Владимирэнергосбыт» за три месяца текущего года - с 298 миллионов 936 тысяч рублей до 327 миллионов 699 тысяч рублей.

В целом в области ситуация по платежам за коммунальные ресурсы пока только ухудшается.

Автор: Владимирская служба новостей