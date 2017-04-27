В 33 регионе должно быть не менее 100 ФАПов

В 33 регионе должно быть не менее 100 ФАПов. На данный момент профинансированы отдельные виды работ (от разработки и экспертизы проектно-сметной документации до ремонта или газификации объектов) в Ковровском районе (ФАПы в д. Бельково и д. Дмитриево), в Суздальском районе (Боголюбовская, Гавриловская и Садовая амбулатории, Красногвардейский ФАП), в Камешковском районе (Каверенский ФАП), в Селивановском районе (Драчевская амбулатория, Переложниковский ФАП, ФАП п. Новый Быт).

Автор: Владимирская служба новостей