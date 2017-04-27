Больницам 33 региона не хватает 850 специалистов

Дефицит медицинских кадров в системе регионального здравоохранения постепенно сокращается. На данный момент больницам не хватает 850 специалистов, тогда как в 2013 году было 1300 штатных единиц. Об этом рассказал директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин. В прошлом году на целевую подготовку в ординатуру было направлено 11 выпускников медицинских вузов, в интернатуру - 59 выпускников. К работе приступили 98 врачей из категории «молодой специалист». В рамках программы «Земский доктор» к работе на селе приступили 13 врачей, они получили по 1 млн. рублей подъемных. Также в 2016 году единовременную компенсационную выплату в размере 100 тыс. рублей получили 100 врачей («молодых специалистов»), приступивших к работе в учреждениях здравоохранения в 2015-2016 годах, а по 500 тыс. рублей - 8 фельдшеров и акушерок, прибывших на работу в ФАПы региона. Ежемесячная компенсация за наем жилых помещений выплачена 169 врачам и 163 средним медицинским работникам, за содержание и ремонт жилья, за услуги теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения - 284 врачам и 1606 средним медицинским работникам. Муниципальное и служебное жилье получили 15 врачей и 11 средних медицинских работников. Жильё по программе льготного ипотечного кредитования приобрели 25 врачей и 45 средних медицинских работников.

Автор: Владимирская служба новостей