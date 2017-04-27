Из-за сильного ветра в ряде районов области нет света

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду оставил без электричества населенные пункты пяти районов Владимирской области. На данный момент света нет в деревнях Александровского, Вязниковского, Судогодского, Юрьев-Польского и Петушинского районов. Устранить неполадки энергетики обещают в течение дня.

Ранее спасатели предупредили население Центрального округа о возможности обрывов линии электропередачи, а также об обрушениях слабоукрепленных и широкоформатных конструкций из-за сильного ветра.





Автор: Владимирская служба новостей