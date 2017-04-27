Под колеса авто попали два пешехода

Накануне под колеса авто попали два пешехода. Первое ДТП произошло в Радужном. Иномарка при движении в жилой зоне сбила 12-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги. У пострадавшего — ушибы и ссадины. А в Гусь-Хрустальном Ауди–100 при движении задним ходом наехала на 78-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована, а вот виновник с места аварии скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД.





Автор: Владимирская служба новостей