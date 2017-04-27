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Новости
27.04.2017 09:46

Под колеса авто попали два пешехода
Накануне под колеса авто попали два пешехода. Первое ДТП произошло в Радужном. Иномарка при движении в жилой зоне сбила 12-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги. У пострадавшего — ушибы и ссадины. А в Гусь-Хрустальном Ауди–100 при движении задним ходом наехала на 78-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована, а вот виновник с места аварии скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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