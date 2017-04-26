В Муроме женщина погибла, упав в технологический колодец
В Муроме женщина погибла, упав в технологический колодец. По предварительным данным, 21 апреля жительница поселка «Фабрика имени Войкова» возвращаясь из магазина, по дороге оступилась и упала в незакрытый приямок в месте перехода надземного участка теплотрассы в подземный. В результате падения она получила перелом шейных позвонков, от травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Следствием установлено, что около двух месяцев жители многоквартирных домов неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть колодцы. Однако до трагического случая реакции не было никакой. А сразу после ЧП сотрудники Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» поставили на опасных объектах защитные ограждения. Как следует из предварительных объяснений должностных лиц, планировалась закупка и установка плит, но выполнение работ затянулось.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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