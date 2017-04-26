6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.04.2017 17:02

В Муроме женщина погибла, упав в технологический колодец
В Муроме женщина погибла, упав в технологический колодец. По предварительным данным, 21 апреля жительница поселка «Фабрика имени Войкова» возвращаясь из магазина, по дороге оступилась и упала в незакрытый  приямок в месте перехода надземного участка теплотрассы в подземный . В результате падения она получила перелом шейных позвонков, от  травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Следствием установлено, что около двух месяцев жители многоквартирных домов неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть колодцы.  Однако до трагического случая реакции не было никакой. А сразу после ЧП сотрудники Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» поставили на опасных объектах защитные ограждения. Как следует из предварительных объяснений должностных лиц, планировалась закупка и установка плит, но выполнение работ затянулось.
По данному факту проводится доследственная проверка. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт