«Светлана Орлова: «Крайне важен живой диалог врача и пациента»

Диалог врача и пациента крайне необходим. Об этом заявила глава региона Светлана Орлова. В настоящее время для оперативной работы с пациентами вводятся электронные рецепты, электронные больничные листы и электронная запись. Работают «Горячая линия по качеству медицинского обслуживания» и «Горячая линия по лекарственному обеспечению». С 1 июля на портале Госуслуг планируется запустить сервис Личный кабинет пациента «Моё здоровье», где можно будет записаться на приём, вызвать врача на дом, оформить электронные медицинские документы и полис обязательного медицинского страхования.

Губернатор призвала главврачей больше общаться с пациентами, выходить в социальные сети, показывать людям, как модернизируются районные поликлиники, в том числе с помощью средств массовой информации.

Автор: Владимирская служба новостей