Средняя зарплата врача в 33 регионе - 40 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в 33 регионе сейчас составляет более 40 тысяч рублей. Кроме того, внедрён эффективный контракт, который позволяет узкопрофильным специалистам получать до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова на заседании коллегии областной администрации, посвящённом вопросам реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы». Благодаря социальным гарантиям за 2013-2016 годы в здравоохранение области прибыло 415 молодых специалистов, 43 врача приступили к работе на селе и получили по миллиону рублей подъемных. Прибывшие работать в ФАПы 14 специалистов получили по 500 тысяч рублей. Также Владимирская область помогает решать жилищные вопросы медработникам, в том числе с помощью медицинской ипотеки.

Для привлечения кадров заключаются договоры с медицинскими вузами о целевом приёме абитуриентов. Кроме того, с 2016 года в 33-м регионе внедряется новая форма повышения квалификации медработников – непрерывное медицинское образование. Ведётся работа по организации на базе ряда учреждений здравоохранения города Владимира кафедр Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Присвоение лечебным учреждениям статуса университетских клиник даст возможность врачам осуществлять лечебный, учебный и научный процессы в неразрывном единстве, и в дальнейшем, безусловно, обеспечит повышение доступности и качества медицинской помощи.

Автор: Владимирская служба новостей