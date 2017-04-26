Первого мая во Владимире отметят праздник Весны и Труда. В нем примут участие первые лица города и области, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета федерации, депутаты Законодательного Собрания, представители муниципальных образований, трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, молодежь, ветераны и почетные жители города. В 10 утра они соберутся у Золотых ворот и проследуют до Соборной площади, где состоится митинг-концерт.
Организатор мероприятия выступает «Владимирское областное объединение организаций профсоюзов».
В связи с проведением шествия будет ограничено движение всех видов транспорта с 09.30 до 12.00 по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объезд будет производиться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.
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