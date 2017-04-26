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Новости
26.04.2017 12:33

Для сельских школ Владимирской области закупят новые автобусы
Для сельских школ Владимирской области закупят новые автобусы, сообщает газета «Призыв». Технику приобретут для Гавриловской средней школы (Суздальский район), для Дубасовской коррекционной школы-интерната (Гусь-Хрустальный район), для Булатниковской средней школы (Муромский район). Стоимость каждого автобуса – свыше 1,5 млн рублей. Транспорт жёлтого цвета рассчитан на 22 места, оборудован ремнями безопасности, знаками и надписями на кузове «Дети».
Напомним, в прошлом году область приобрела 17 автобусов, в этом году уже 14. До конца года из федерального бюджета планируют выделить средства на покупку еще 18 автобусов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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