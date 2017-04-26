Больше всех во Владимире может заработать хирург

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выбрал предложения с самой высокой зарплатой во Владимире. Больше всех в апреле может заработать хирург с опытом работы не менее 10 лет. Ему готовы платить до 300 тыс. рублей. Официальное оформление, социальные гарантии, обучение и повышение квалификации за счет работодателя.

До 150 тыс. рублей заработает руководитель филиала продаж в интернет-агентстве. Компания дает на старте специальные обучающие занятия, работающие шаблоны адаптации сотрудников и технологии привлечения клиентов. От кандидата ждут опыта создания с нуля отдела продаж, умение письменно выражать свои мысли, внимание к деталям.

Водитель с личным грузовым автомобилем грузоподъемность от 5 до 20 тонн сможет заработать до 100 тыс. рублей. К высокой зарплате прилагается содержание, ремонт и заправка автомобиля на СТО работодателя.

Столько же будет получать Front-end разработчик. В длинном списке требований: знание JavaScript, хорошие коммуникационные скилы и опыт участия в стартапах. Финальная сумма зарплаты определяется по итогам собеседования, а от себя работодатель кроме интересных задач обещает команду единомышленников, социальный пакет и обучение.

До 80 тыс. рублей получит оператор гусеничного экскаватора. Необходимо уметь самому обслуживать технику и иметь свой автотранспорт. Возможны командировки и работы в выходные дни.

Автор: Владимирская служба новостей