В парках Владимира открывается весенне-летний сезон

В выходные в парках Владимира открывается весенне-летний сезон. В каждом из них пройдут развлекательные программы и концерты. В частности, 29 апреля в 13 часов Центральный парк откроется под вывеской «Да здравствует, весна!». Гостей ждут танцевальные мастер-классы, игры с участием ростовых кукол, конкурсы рисунков на асфальте, выставка изделий ручной работы, а также множество приятных и вкусных угощений. Кульминацией станет запуск большого и малого фонтана.

Парк «Дружба» в этот день также приготовил массу сюрпризов. Откроет праздник в 13.00 Алексей Молдалиев с сольным выступлением «Улыбаюсь и пою». После гостей порадуют вокальная группа «Девичник», артисты Культурно-досугового комплекса и учащиеся Детской школы хореографии. На центральной поляне разместится фотозона с веселыми тантамаресками. Художники городского клуба «Колорит» представят выставку-продажу весенних пейзажей.

Парк «Загородный» откроет летний марафон «Твори каждый день». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по фейс-арту. «Несерьезно» отдохнуть в этот день можно будет в гостях в «Деревне Дуралеевка»: порезвиться на свежем воздухе, поваляться в отеле «Сеновал», почудить и подурачиться, пострелять подушками в«инопланетян» и многое другое. В парке откроется и аттракционный городок: батуты, веломобили, качели и водные аттракционы: катамараны и плоты. Для самых маленьких - анимационные интерактивные программы и тематические развлечения на свежем воздухе.

А парк «Добросельский» «Откроет сердце навстречу весне!». Началом праздника станет танцевальная зарядка «Зажигай!», при участии мастера спорта по спортивной аэробике. На сцене гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов города. Малыши и их родители смогут посостязаться в игровой квест-программе «Остров сокровищ». А танцевальный марафон «Вместе веселей!» придется по душе каждому посетителю.

Праздничная программа во всех парках состоится также 30 апреля и 1 мая. Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте городской администрации.





Автор: Владимирская служба новостей