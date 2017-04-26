Мужчина расплатился в кафе купюрами «Банка приколов»

В Меленковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего уроженца Республики Мордовия. По данным полиции, в апреле этого года в одном из кафе мужчина расплатился за заказ купюрами «Банка приколов», поскольку настоящие деньги у него закончились. Пересчитывая выручку, персонал заведения заметил подмену и попросил посетителя расплатиться. Однако тот отказался. Тогда работники сообщили в полицию.

В ходе обыска у мошенника были изъяты тринадцать билетов "Банка приколов". На допросе он признался, что мысль расплатиться в кафе сувенирными купюрами настигла его спонтанно.

Автор: Владимирская служба новостей