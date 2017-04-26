Ветераны войны смогут бесплатно проехать в городском транспорте

С 3 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие смогут бесплатно ездить в городском транспорте. Число поездок не ограничено. Это стало возможно в результате договоренности администрации Владимира и перевозчиков в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы.

Право бесплатного проезда предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Автор: Владимирская служба новостей