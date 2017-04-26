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26.04.2017 10:05
Ветераны войны смогут бесплатно проехать в городском транспорте
С 3 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие смогут бесплатно ездить в городском транспорте. Число поездок не ограничено. Это стало возможно в результате договоренности администрации Владимира и перевозчиков в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы.
Право бесплатного проезда предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
Автор: Владимирская служба новостей