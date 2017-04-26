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Новости
26.04.2017 09:59

Сотрудник банка обвиняется в мошенничестве
Перед судом в Ковровском районе предстанет 26-летний мошенник. По данным следствия, молодой человек, работая главным менеджером группы продаж одного из ковровских банков, имея доступ к кредитным картам клиентов, но не востребованных ими, внес в специализированную программу заведомо ложные сведения, после чего незаконно активировал десять карт. С сентября по ноябрь прошлого года мужчина похитил с расчетных счетов более двух миллионов рублей. Как выяснилось в дальнейшем, деньги он тратил в букмекерских конторах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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