Сотрудник банка обвиняется в мошенничестве

Перед судом в Ковровском районе предстанет 26-летний мошенник. По данным следствия, молодой человек, работая главным менеджером группы продаж одного из ковровских банков, имея доступ к кредитным картам клиентов, но не востребованных ими, внес в специализированную программу заведомо ложные сведения, после чего незаконно активировал десять карт. С сентября по ноябрь прошлого года мужчина похитил с расчетных счетов более двух миллионов рублей. Как выяснилось в дальнейшем, деньги он тратил в букмекерских конторах.

Автор: Владимирская служба новостей