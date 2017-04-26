Юные чемпионы из Лухтоновской школы-интерната встретились с игроками «Торпедо»

В минувшие выходные победители межрегионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» из Лухтоновской школы-интерната Владимирской области поселили матч «Торпедо» - «Коломна» на домашнем стадионе владимирской футбольной команды. Перед матчем футболисты «Торпедо» поздравили ребят с победой и вручили им мячи с автографами.

Межрегиональный отборочный этап Чемпионата состоялся 5 апреля в Туле. Лучшую игру в младшей возрастной группе (2004-2005 года рождения) показали ребята из Лухтоновской школы-интерната Судогодского района. За призовое место они боролись с участниками из Орла и Тулы и с первого матча показали блестящую игру. Со счетом 5:0 обыграли ребят из Некрасовской школы-интерната города Орла.

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» проводится МегаФоном и благотворительным фондом «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. В марте 2017 года соревнования отмечены ежегодной национальной премии «Событие года». Это большой настоящий чемпионат c финалом в Сочи, где главным призом для лучших команд России традиционно является путешествие в Лондон в гости к "Арсеналу".





«За 12 лет в Чемпионате приняли участие свыше 33 тысяч детей, представлявших 700 детских домов из более чем 150 городов России. На сегодня это самый масштабный проект для детей-сирот, направленный на их физическое развитие, создание мотивации для занятий спортом, а также на успешную социализацию и содействие семейному устройству. Конечно, мы верим, что общение с профессиональными футболистами приблизит ребят к достижению их спортивных целей. Спасибо ФК «Торпедо» за поддержку» - прокомментировал директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон» Иван Власов.

Автор: Владимирская служба новостей