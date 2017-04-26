Во Владимирской области ожидаются гроза и сильный ветер

По прогнозам синоптиков сегодня во Владимирской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах возможна гроза с дождём.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает жителей и гостей региона, что такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с падением слабоукреплённых рекламных щитов и старых деревьев, нарушением в работе систем жизнеобеспечения, ДТП.

Во время неблагоприятных погодных явлений не следует оставлять автомобильный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей