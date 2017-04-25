Получала пенсию умершего отца

В Меленковском район возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, местная жительница, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ, незаконно получала пенсию своего умершего отца на банковскую карту, ранее оформленную на его имя. Установлено, что за десять месяцев женщина получила свыше 130 тысяч рублей. О смерти отца она умышленно умалчивала. Санкция данной статьи предусматривает наказание как в виде крупного штрафа, так и ареста на срок до четырех месяцев.

Автор: Владимирская служба новостей