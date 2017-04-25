6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.04.2017 17:08

Получала пенсию умершего отца
В Меленковском район возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, местная жительница, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ, незаконно получала пенсию своего умершего отца на банковскую карту, ранее оформленную на его имя. Установлено, что за десять месяцев женщина получила свыше 130 тысяч рублей. О смерти отца она умышленно умалчивала. Санкция данной статьи предусматривает наказание как в виде крупного штрафа, так и ареста на срок до четырех месяцев.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт