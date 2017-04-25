Владимирская таможня выявила контрафакт

При ввозе товаров на одном из постов Владимирской таможни была выявлена посуда с нанесенными изображениями героев известного мультфильма. В таможню поступило заявление о защите исключительных прав правообладателя ООО «Маша и Медведь», которым не было дано разрешение на использование данных образов. В результате товар арестован, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Также возбуждены два дела об административном правонарушении на основании заявлений правообладателей торговых марок «NISSAN» и «Nike». В данном случае наборы посуды были маркированы графическими изображениями, обладающим признаками сходности с данными товарными знаками.

К слову, в феврале этого года в суде состоялось рассмотрение дела, возбужденного в 2016 году по факту ввоза футболок, упакованных в пакеты с маркировкой «Nike», в количестве 28 622 штук. В результате, решением Арбитражного суда товар признан контрафактным, участник ВЭД привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей и конфискации товара.

Автор: Владимирская служба новостей