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Новости
25.04.2017 16:39

Во владимирских магазинах откроются "Фермерские дворики"
На этой неделе, 28 апреля в магазинах "АМБИ" и "Квартал" откроются "Фермерские дворики". Первая волна открытия затронет магазины по адресам: Дзержинского 11, Октябрьский проспект, 9 и Судогодское шоссе,1. Проект организован поддержке Администрации Владимирской области. 
Идея "Фермерских двориков" - популяризация и продвижение местной продукции на территории  Владимира и  Владимирской  области, увеличение объемов продаж владимирских товаров, совершенствование товаропроводящих путей, что позволит фермерским продуктам стать доступными. 
Проект призван объединить интересы фермеров и покупателей. В его рамках до конца 2017 года во всех магазинах "АМБИ" и "Квартал" будут созданы специальные фермерские зоны,  где производители развернуто смогут представить свою продукцию, процесс производства которой будет отражен в специальном видеоматериале, который будет транслироваться на экранах. 
Продукты, выращенные в таких естественных условиях обитания, содержат все необходимые витамины и микроэлементы, которых так не хватает городским жителям. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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