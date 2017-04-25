Депутат повторно сел за руль в нетрезвом виде

В Селивановском районе перед судом предстанет местный депутат, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина за нарушения правил и отказа пройти тест на алкоголь получил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч и лишения прав на 1,5 года. Однако в январе этого года пьяного депутата на служебном автомобиле остановили сотрудники ГИБДД.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. За повторное управление авто в нетрезвом виде ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.





Автор: Владимирская служба новостей