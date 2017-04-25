6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.04.2017 16:31

Депутат повторно сел за руль в нетрезвом виде
В Селивановском районе перед судом предстанет местный депутат, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина за нарушения правил и отказа пройти тест на алкоголь получил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч и лишения прав на 1,5 года. Однако в январе этого года пьяного депутата на служебном автомобиле остановили сотрудники ГИБДД. 
Против мужчины возбуждено уголовное дело. За повторное управление авто в нетрезвом виде ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или  лишение свободы на срок до двух лет. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт