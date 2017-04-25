В районе Лакинска возможно затруднение движения

На трассе М-7 «Волга» в районе Лакинска одновременно выполняются работы по капремонту дорожного покрытия и моста через реку Ундол, - сообщает ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».

Ведется ремонт дороги на участках с 144 по 146 км трассы вне населенного пункта и с 150 по 152 км в черте Лакинска. Вдоль магистрали на улицах Лакина и Ундол устанавливают шумозащитные экраны для того, чтобы жителей близлежащих домов не беспокоил шум с автодороги. Проводятся работы по капремонту моста через реку Ундолка на 152 км автодороги М-7 «Волга».

В результате капремонта значительно возрастет пропускная способность трассы: дорожное полотно станет шире, будет ликвидировано светофорное регулирование, транспортные и пешеходные потоки разведут в разные уровни. Движение по федеральной трассе станет более динамичным и, вместе с тем, безопасным. Кроме того, бессветофорное движение обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу.

Работы ведутся в стесненных условиях городской застройки, в связи с чем на участке капитального ремонта действуют временные ограничения движения. Они продлятся до четвертого квартала 2017 года. Серьезных затруднений в движении на участках капремонта федеральной дороги не наблюдается.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись ко временным неудобствам и при планировании маршрутов учитывать информацию о плановых дорожных работах.

Автор: Владимирская служба новостей