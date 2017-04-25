Успех владимирской тяжелоатлетки

В Москве прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди студентов. Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из вузов России.

В весовой категории 58 килограмм золотую медаль завоевала студентка из Владимира Диана Кузнецова, обеспечив себе путевку на всемирную универсиаду в Пекине. В этой же весовой категории второй стала также жительница столицы Владимирской области Ирина Фурдик.





Автор: Владимирская служба новостей