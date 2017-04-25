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Новости
25.04.2017 16:27

Успех владимирской тяжелоатлетки
В Москве прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди студентов. Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из вузов России.
В весовой категории 58 килограмм золотую медаль завоевала студентка из Владимира Диана Кузнецова, обеспечив себе путевку на всемирную универсиаду в Пекине. В этой же весовой категории второй стала также жительница столицы Владимирской области Ирина Фурдик.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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