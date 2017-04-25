На фабрике «Большевик» в городе Собинка - новый директор

Директором фабрики «Большевик» в городе Собинка, принадлежащей компании «Мон’дэлис Русь», назначена Ирина Худякова. Олександр Кудрик, ранее занимавший данную должность, возглавил другой завод компании в сети поставок Mondelez International.

Ирина Худякова окончила Нижегородский Университет им. Лобачевского в 2001 году, после чего сразу начала карьеру в пищевой отрасли. Обладает более чем 15-летним управленческим опытом в крупнейших международных компаниях-производителях в отделах по качеству и разработке новых продуктов. Пришла на позицию менеджера по качеству на фабрику «Большевик» в г. Собинка в 2009 году. За 8 лет она участвовала во многих ключевых проектах компании и запуске новых линий по производству таких продуктов, как бисквит «Медвежонок Барни», крекер TUC, печенье Oreo.

На новой должности Ирина сосредоточится на: выпуске неизменно качественной продукции Mondelez International; повышении эффективности производства; охране труда; развитии и обучении персонала завода.

Фабрика «Большевик» в Собинке была открыта в 2009 году и является прямой наследницей известной московской фабрики. Здесь производятся такие известные бренды как «Юбилейное», Oreo, Belvita, «Медвежонок Барни» и TUC. На предприятии сегодня трудятся более 500 человек, а его производственная мощность составляет 59 000 тонн в год.

Автор: Владимирская служба новостей