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Новости
25.04.2017 12:28

По единому билету - в Абхазию
Компания РЖД открыла продажу «единых билетов» в сообщении с курортами Абхазии. Смешанные перевозки начнутся 29 апреля. Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлера пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении. Вместе с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автобусом. Оформить "единый билет" можно в билетных кассах вокзалов не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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