По единому билету - в Абхазию

Компания РЖД открыла продажу «единых билетов» в сообщении с курортами Абхазии. Смешанные перевозки начнутся 29 апреля. Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлера пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении. Вместе с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автобусом. Оформить "единый билет" можно в билетных кассах вокзалов не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда.

Автор: Владимирская служба новостей