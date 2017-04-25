«МегаФон» представляет обновлённую опцию «Интернет Планшет XS»

«МегаФон» перезапускает опцию «Интернет Планшет XS» . Это оптимальное предложение, если вы пользуетесь мобильным интернетом нечасто, например, берёте с собой планшет на прогулку в парк, на пикник с друзьями или в путешествия.

Обновлённая опция «Интернет Планшет XS» предоставляет за 120 рублей в месяц более 1,5 ГБ быстрого интернета от МегаФона. Этого объёма трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в Сеть около 300 фотографий.

Кроме того, подключив опцию, вы сможете бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV . Опция действует по всей России.

«Некоторые клиенты используют планшет как дополнительный гаджет и выходят в Сеть только через WI-FI. Согласитесь, это не всегда удобно. Беспроводной сети может не оказаться под рукой в случае необходимости, и девайс попросту окажется бесполезным устройством. Наша опция «Интернет Планшет XS» будет удобна для владельцев планшетов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом каждый день. С ней вы будете онлайн тогда, когда вам это нужно без лишних трат», — прокомментировал перезапуск услуги директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Веселов.

Опция «Интернет Планшет XS» действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.





Автор: Владимирская служба новостей