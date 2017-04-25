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Новости
25.04.2017 11:26

Сняла порчу за 1,5 миллиона рублей
В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении мошенницы. По данным следствия, в марте этого года к пенсионерке на улице подошла цыганка и сообщила, что на ту наложена порча. Для снятия заклятия требуется провести «обряд очищения». За каждый визит аферистка брала плату – от 150 до 450 тысяч рублей. Когда деньги закончились, женщина отдала цыганке  ювелирные изделия. В общей сложности пенсионерка лишилась денег и и золотых украшений на сумму 1 500 000 рублей.
Поймали преступницу с поличным во время очередного обряда. В настоящее время мошенница заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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