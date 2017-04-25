Во Владимире состоится студенческий литературный фестиваль

Сегодня на базе Владимирского строительного колледжа состоится областной литературный фестиваль. Его участниками станут более 100 студентов 33-го региона. Фестиваль пройдёт в четырёх секциях: «Художественное слово», «Исследовательские работы», «Молодые поэты» и «Проза без границ».

Организаторами мероприятия выступают департамент образования областной администрации, Совет директоров средних профессиональных учебных заведений региона и Владимирский строительный колледж.





Автор: Владимирская служба новостей