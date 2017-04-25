«Долги не пустят за границу!»

«Долги не пустят за границу!». Акция под таким названием стартовала в регионе. Продлится она до конца мая. Ее проводит Управление Федеральной службы судебных приставов. В период проведения Акции приставы проведут рейды по квартирам должников, а также организуют информирование граждан, собирающихся провести отпуск за границей, о возможных ограничениях в случае наличия долгов.

Отметим, за первые три месяца этого года более 20 тысяч человек имеют долги за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Общий долг составляет более 324 млн. рублей. Из них 707 человек не могут выехать за пределы РФ, поскольку их долг за услуги ЖКХ превысил 27 млн. рублей, 41 должник ограничен в праве совершать регистрационные действия со своим имуществом, у 213-ти арестовано имущество на сумму более 3 млн. рублей.

УФССП России по Владимирской области напоминает, что при задолженности более чем в 10 тысяч рублей, в отношении должника в обязательном порядке выносится постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ. Для того, что избежать неприятностей и не отменять намеченные планы необходимо заблаговременно погасить образовавшийся долг. Проверить наличие у себя задолженности можно и самостоятельно. Для этого необходимо зайти на сайте Управления в информационный сервис «Банк данных исполнительных производств ( www.r33.fssprus.ru ), в котором хранится информация о всех исполнительных производствах, находящихся на стадии исполнения на территории Владимирской области. Сервис позволяет не только получать актуальную информацию о наличии долга, но и оплачивать его любым удобным для гражданина способом.

Автор: Владимирская служба новостей