Почта России сделает отправку телеграмм бесплатной для ветеранов

Почта России на две недели с 25 апреля по 10 мая сделает отправку телеграмм бесплатной для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Ветераны также смогут звонить по России и в страны ближнего зарубежья в отделениях Почты России бесплатно. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе федерального почтового оператора. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Автор: Владимирская служба новостей