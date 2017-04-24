6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.04.2017 17:11

Во Владимирской области формируется план капремонта домов на 2018 год
Во Владимирской области уже формируется краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2018 год. На эти цели предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. 
Также продолжается формирование реестра подрядчиков в соответствии с новым порядком их отбора. На сегодняшний день в него уже вошло 64 организации. 
Представители Фонда капремонта призвали руководителей органов местного самоуправления усилить контроль именно за теми домами, которые включаются в краткосрочные планы: еще раз проверить их техническое состояние, доступ к объектам капремонта и платежную дисциплину жителей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт