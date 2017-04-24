Во Владимирской области формируется план капремонта домов на 2018 год

Во Владимирской области уже формируется краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2018 год. На эти цели предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей.

Также продолжается формирование реестра подрядчиков в соответствии с новым порядком их отбора. На сегодняшний день в него уже вошло 64 организации.

Представители Фонда капремонта призвали руководителей органов местного самоуправления усилить контроль именно за теми домами, которые включаются в краткосрочные планы: еще раз проверить их техническое состояние, доступ к объектам капремонта и платежную дисциплину жителей.

Автор: Владимирская служба новостей