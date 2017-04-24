В регионе проверяют дома, построенные для аварийщиков

Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ провела на территории Владимирской области внеплановую проверку качества уже построенных домов по программе переселения в Собинке, Коврове и Гусь-Хрустальном. Серьезных замечаний к качеству нет, а недочеты будут устранены до 1 мая. Кроме того, два дома проверила комиссия Общероссийского народного фронта. Замечания также будут устранены в кратчайшие сроки.

Тем временем, первый заместитель губернатора Лидия Смолина поручила государственной жилищной инспекции проверить качество всех домов, построенных на территории области с 2013 по 2016 год.

Автор: Владимирская служба новостей