6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.04.2017 16:56

В регионе проверяют дома, построенные для аварийщиков
Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ провела на территории Владимирской области внеплановую проверку качества уже построенных домов по программе переселения в Собинке, Коврове и Гусь-Хрустальном. Серьезных замечаний к качеству нет, а недочеты будут устранены до 1 мая. Кроме того, два дома проверила комиссия Общероссийского народного фронта. Замечания также будут устранены в кратчайшие сроки.  
Тем временем, первый заместитель губернатора Лидия Смолина поручила государственной жилищной инспекции проверить качество всех домов, построенных на территории области с 2013 по 2016 год.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт