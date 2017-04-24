Более 60 поисковиков области примут участие во Всероссийской вахте памяти

Сегодня во Владимире состоялась отправка сводного областного поискового отряда на первую в этом сезоне межрегиональную экспедицию в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017».

66 поисковиков отправятся в Смоленскую, Тверскую и Воронежскую области. Представители отрядов «Амулет», «Владимирец», «Контакт» и «Сыны Отечества» будут работать в Ярцевском районе Смоленской области, бойцы отрядов «Небо Родины», «Исток» и «Амулет» - в Велижском районе Смоленской области, члены отряда «Звезда» - в Ржевском районе Тверской области, а представители отрядов «Гром», «Молния» и «Старшина» - в Рамонском районе Воронежской области.

Расширение фронта поисковых работ стало возможным благодаря государственной поддержке в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина, поддержке администрации Владимирской области, помощи администраций муниципалитетов региона, руководителей учебных заведений, в которых базируются поисковые и военно-патриотические клубы.

Автор: Владимирская служба новостей