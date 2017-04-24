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Новости
24.04.2017 16:40

Во Владимирской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Сегодня во Владимирской области был дан старт патриотической акции «Георгиевская ленточка». 
Каждый день вплоть до 9 мая на улицах городов активисты молодёжных организаций и волонтёры будут раздавать всем желающим символические чёрно-оранжевые ленточки и буклеты, в которых рассказывается об истории Георгиевской ленты и о том, как правильно носить этот памятный знак. 
Напомним, акция впервые прошла в 2005 году по инициативе российских журналистов, впоследствии она была подхвачена многочисленными молодёжными организациями и объединениями по всей стране. Владимирская область присоединилась к всероссийской акции в 2009 году. Ежегодно на территории 33-го региона под девизом «Я помню! Я горжусь!» силами представителей молодёжи распространяются тысячи чёрно-оранжевых лент. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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