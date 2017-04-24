Владимирец стал чемпионом мира по рукопашному бою

Владимирские спортсмены показали отличные результаты на IV Чемпионате мира по рукопашному бою, прошедшем с 21 по 23 апреля в Москве. В этих международных соревнованиях приняли участие 199 спортсменов из 33 стран.

Чемпионом мира в весовой категории до 85 килограмм стал Карим Магомедов, а бронзовую награду в весовой категории до 75 килограмм завоевал Мовсар Баймасханов. Тренируются оба этих спортсмена под руководством старшего тренера сборной России Алексея Овчинникова и тренера сборной Владимирской области Джамидина Гаджиева.

Автор: Владимирская служба новостей