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Новости
24.04.2017 16:38

Владимирец стал чемпионом мира по рукопашному бою
Владимирские спортсмены показали отличные результаты на IV Чемпионате мира по рукопашному бою, прошедшем с 21 по 23 апреля в Москве. В этих международных соревнованиях приняли участие 199 спортсменов из 33 стран. 
Чемпионом мира в весовой категории до 85 килограмм стал Карим Магомедов, а бронзовую награду в весовой категории до 75 килограмм завоевал Мовсар Баймасханов. Тренируются оба этих спортсмена под руководством старшего тренера сборной России Алексея Овчинникова и тренера сборной Владимирской области Джамидина Гаджиева.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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