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Новости
24.04.2017 16:36

Владимирские спортсменки стали вторыми на Чемпионате по баскетболу
Женская команда «Владимирские тигры» заняла второе место в Суперфинале Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» десятого юбилейного сезона 2016-2017 года, который состоялся в Перми. Все участницы этой команды учатся в школе №36 города Владимира.
За первенство и главный приз Чемпионата - командную поездку на «Финал четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле в мае этого года, сразились 34 лучшие школьные баскетбольные сборные команды России, Монголии и Киргизии. 
Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории России, ориентированным на вовлечение школьников в занятия физкультурой и спортом. Первый Суперфинал Чемпионата состоялся в 2008 году в городе Перми. Сегодня проект «КЭС-БАСКЕТ» - это спортивное событие международного масштаба.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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