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Новости
24.04.2017 16:05

В администрации Владимира — кадровые перестановки
С сегодняшнего дня директором департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области назначен Сергей Кошелев, ранее руководивший региональным управлением Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Светлана Орлова.
Сергей Кошелев сменил на этом посту Алексея Рохлина, который теперь является директором Гарантийного фонда Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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