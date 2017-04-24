Директор школы устроила на работу "мертвую душу"

В Вязниковском районе перед судом предстанет директор школы. Ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в октябре 2010 года женщина фиктивно устроила на работу знакомого на должность слесаря. До марта 2017 года она вносила в документы ложные сведения о якобы выполняемом объеме работ. В итоге директор «заработала» около 100 тысяч рублей. Между тем, слесарные работы в школе не производились, а знакомый директора очень удивился, узнав, что на протяжении более шести лет был «трудоустроен» в данном заведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор: Владимирская служба новостей