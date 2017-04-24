В Муроме перед судом предстанет «дачный» вор

В Муроме перед судом предстанет «дачный» вор. По данным следствия, в марте и апреле текущего года мужчина проникал в дачные дома, расположенные в районе деревни Черемисино Муромского района. Его добычей стали электроинструменты, изделия из цветного металла и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Часть похищенных вещей полицейские изъяли и вернули владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей