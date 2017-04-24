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Новости
24.04.2017 13:29

В Муроме перед судом предстанет «дачный» вор
В Муроме перед судом предстанет «дачный» вор. По данным следствия, в марте и апреле текущего года мужчина проникал в дачные дома,  расположенные в районе деревни Черемисино Муромского района. Его добычей стали электроинструменты, изделия из цветного металла и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Часть похищенных вещей полицейские изъяли и вернули владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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