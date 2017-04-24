«Городская ярмарка» …возрождая традиции!»

На этой неделе во «Владимирском Экспоцентре» откроется «Городская ярмарка» …возрождая традиции!». Здесь можно приобрести без торговой наценки овощи, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, мясные, рыбные изделия и многое другое. Все это представляют предприятия и фермерские хозяйства Владимирской области. Выставку-продажу сопровождает насыщенная программа мероприятий: презентации и дегустации продукции. Открытие выставки 26 апреля в 10 утра. Работать она будет до 29 апреля.

Автор: Владимирская служба новостей