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Новости
24.04.2017 12:23

«Городская ярмарка» …возрождая традиции!»
На этой неделе во «Владимирском Экспоцентре» откроется «Городская ярмарка» …возрождая традиции!». Здесь можно приобрести без торговой наценки овощи, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, мясные, рыбные изделия и многое другое. Все это представляют предприятия и фермерские хозяйства Владимирской области. Выставку-продажу сопровождает насыщенная программа мероприятий: презентации и дегустации продукции. Открытие выставки 26 апреля в 10 утра. Работать она будет до 29 апреля. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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