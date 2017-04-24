6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.04.2017 12:10

«Зеленая неделя» - в Экспоцентре Владимира
Тринадцатая Межрегиональная выставка «Зелёная Неделя» откроется на этой неделе в Экспоцентре Владимира. Организует ее Торгово-Промышленная палата Владимирской области. В проекте примут участие около 100 компаний из разных регионов России.
На экспозиции будут представлены услуги по ландшафтному дизайну и флористике, товары для сада, огорода, приусадебных участков: саженцы, семена растений и цветов, инструменты и техника. В рамках деловой программы планируется проведение ряда совещаний, семинаров и презентаций. 
Выставка пройдет с 26 по 29 апреля включительно. Открытие в 11 утра. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт