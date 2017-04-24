«Зеленая неделя» - в Экспоцентре Владимира

Тринадцатая Межрегиональная выставка «Зелёная Неделя» откроется на этой неделе в Экспоцентре Владимира. Организует ее Торгово-Промышленная палата Владимирской области. В проекте примут участие около 100 компаний из разных регионов России.

На экспозиции будут представлены услуги по ландшафтному дизайну и флористике, товары для сада, огорода, приусадебных участков: саженцы, семена растений и цветов, инструменты и техника. В рамках деловой программы планируется проведение ряда совещаний, семинаров и презентаций.

Выставка пройдет с 26 по 29 апреля включительно. Открытие в 11 утра.

Автор: Владимирская служба новостей