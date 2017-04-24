На юг в этом году отправится около тысячи владимирских детей

В этом году различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить не менее 5 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей. Из них более 2 тысяч детей отдохнут в загородных оздоровительных лагерях. Около тысячи отправятся на курорты Словении и Краснодарского края. Свыше 1,8 тысячи детей поправят здоровье в оздоровительно-реабилитационных группах на базе учреждений социального обслуживания Владимирской области. Об этом сообщила директор областного департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина. На эти цели предусмотрено более 133,5 млн. рублей.

Кроме того, в 33-м регионе социальные услуги ребятам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывают 18 областных учреждений. Действуют два центра социальной помощи семье и детям и один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также эту работу ведут в трёх комплексных центрах социального обслуживания населения. Услугами этих учреждений в первом квартале 2017 года воспользовались 14 тысяч жителей области, в том числе 8,4 тысячи несовершеннолетних. Мероприятиями по социальному патронату охвачены 1254 семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А на социальном сопровождении находится более 5 тысяч семей с детьми.

Автор: Владимирская служба новостей