« назад
24.04.2017 10:50
Владимир расчистят от незаконной рекламы
На этой неделе, 28 апреля, в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — около 90 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Большая Нижегородская, Мира, Дворянская и на проспекте Ленина. Те предприниматели, кто не успеют самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.
Автор: Владимирская служба новостей