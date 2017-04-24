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Новости
24.04.2017 10:29

Волейбольный клуб «Владимир» занял 4 место
Волейбольный клуб «Владимир» завершил выступления во 2 туре финала за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Наши спортсмены заняли 4 место. В выходные владимирцы  уступили «Подмосковью» 0:3 и обыграли волейболистов «Магнитки-Университет» со счетом 3:2.
Победитель чемпионата АСК (Нижегородская область) следующий сезон будет выступать в высшей лиге «А». Серебряные призеры «Подмосковье» (Московская область) и бронзовые – «Тюмень» (Тюменская область) в дополнительном переходном турнире с 10-ой и 11-ой командами высшей лиги «А» «Грозный» (Грозный) и «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) разыграют в начале мая две путевки за попадание в класс «А». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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