Волейбольный клуб «Владимир» занял 4 место

Волейбольный клуб «Владимир» завершил выступления во 2 туре финала за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Наши спортсмены заняли 4 место. В выходные владимирцы уступили «Подмосковью» 0:3 и обыграли волейболистов «Магнитки-Университет» со счетом 3:2.

Победитель чемпионата АСК (Нижегородская область) следующий сезон будет выступать в высшей лиге «А». Серебряные призеры «Подмосковье» (Московская область) и бронзовые – «Тюмень» (Тюменская область) в дополнительном переходном турнире с 10-ой и 11-ой командами высшей лиги «А» «Грозный» (Грозный) и «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) разыграют в начале мая две путевки за попадание в класс «А».

Автор: Владимирская служба новостей