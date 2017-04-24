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Новости
24.04.2017 10:06

В Александрове состоится открытие памятника Ивану Грозному
На этой неделе в Александрове состоится открытие памятника Ивану Грозному. Бронзовый монумент, созданный скульптором Василием Селивановым, установят на берегу реки Серая 29 апреля. 
Напомним, закладка памятника состоялась в августе прошлого года, а сама идея появилась еще в 2005 году. Тогда эту инициативу поддержали 95% опрошенных жителей Александрова. Первоначально открытие монумента было запланировано на День народного единства 4 ноября, однако было перенесено из-за необходимости проведения дополнительных работ по очистке р. Серая.
Первый в России памятник царю Ивану Грозному был открыт в октябре 2016 года в Орле. Кроме того, инициативы по увековечению памяти первого русского царя выдвигались и в других городах России. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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