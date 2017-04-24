В Александрове состоится открытие памятника Ивану Грозному

На этой неделе в Александрове состоится открытие памятника Ивану Грозному. Бронзовый монумент, созданный скульптором Василием Селивановым, установят на берегу реки Серая 29 апреля.

Напомним, закладка памятника состоялась в августе прошлого года, а сама идея появилась еще в 2005 году. Тогда эту инициативу поддержали 95% опрошенных жителей Александрова. Первоначально открытие монумента было запланировано на День народного единства 4 ноября, однако было перенесено из-за необходимости проведения дополнительных работ по очистке р. Серая.

Первый в России памятник царю Ивану Грозному был открыт в октябре 2016 года в Орле. Кроме того, инициативы по увековечению памяти первого русского царя выдвигались и в других городах России.

Автор: Владимирская служба новостей