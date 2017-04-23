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Новости
23.04.2017 12:54

Владимирское "Торпедо" одержало победу над ФК «Коломна»
Владимирское "Торпедо" накануне одержало победу над ФК «Коломна». Игра проходила на домашнем поле. Первыми счет открыли гости. Под занавес первого тайма мяч в свои ворота отправил защитник соперника. А за считанные минуты до финального свистка победу чёрно-белым принёс Антон Рудаков. Счет игры 2:1 в пользу «Торпедо». 
Таким образом, на данный момент наши футболисты по-прежнему находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 24 очка. 
Следующий матч владимирцы проведут на выезде. 30 апреля их соперником станет «ЦРФСО» из Смоленска . Начало в 15 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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