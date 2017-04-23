Владимирское "Торпедо" одержало победу над ФК «Коломна»

Владимирское "Торпедо" накануне одержало победу над ФК «Коломна». Игра проходила на домашнем поле. Первыми счет открыли гости. Под занавес первого тайма мяч в свои ворота отправил защитник соперника. А за считанные минуты до финального свистка победу чёрно-белым принёс Антон Рудаков. Счет игры 2:1 в пользу «Торпедо».

Таким образом, на данный момент наши футболисты по-прежнему находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 24 очка.

Следующий матч владимирцы проведут на выезде. 30 апреля их соперником станет «ЦРФСО» из Смоленска . Начало в 15 часов.

Автор: Владимирская служба новостей