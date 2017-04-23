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Новости
23.04.2017 12:51

Соглашение между департаментом по труду и занятости и региональным отделением ПФР позволит предоставлять госуслуги более качественно
Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области и региональное отделение Пенсионного фонда России подписали Соглашение об обмене документами в системе электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи. 
Это соглашение определяет порядок взаимодействия по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсий, проведения заблаговременной работы по подготовке документов для назначения пенсий безработным гражданам, выходящих в соответствии с законодательством на досрочную пенсию. Электронное взаимодействие избавляет безработных граждан от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы, дает возможность органам Пенсионного фонда России сразу назначить им пенсию и социальные выплаты в полном объёме. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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